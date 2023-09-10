«Белогорье» обыграло казанский «Зенит» в 3-м туре Кубка Столетия
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Продолжается Кубок Столетия по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В 3-м туре Кубка волейболисты «Белогорья» переиграли «Зенит» из Казани со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:23). Второй круг матчей состоится 20-22 сентября в Новосибирске и 22-24 сентября в Казани.
Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины
Группа А. 3-й тур. Санкт-Петербург
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — АСК (Нижний Новгород) – 3:1 (21:25, 25:20, 25:22, 25:23).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).
Группа Б. 3-й тур. Москва
«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (19:25, 25:15, 20:25, 25:18, 15:9).
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) 0:3 (20:25, 17:25, 10:25).
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