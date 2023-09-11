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Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 11 сентября

Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 11 сентября
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 11 сентября состоятся две четвертьфинальные игры. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей 11 сентября

Словения — Украина. 17:30 мск

Франция — Румыния. 21:00 мск

Матчи группового этапа проходили до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. На данный момент на турнире четвертьфинал. В двух других четвертьфинальных парах встретятся Италия и Нидерланды, а также Польша и Сербия.

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