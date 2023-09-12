«Переезд не пугает». Итальянец Антонов рассказал о переходе в волейбольный клуб России

Доигровщик сборной Италии по волейболу Олег Антонов рассказал о том, как принял решение перейти в клуб российской Суперлиги «Нова».
Олег — сын волейболиста и тренера Ярослава Антонова, в России он играл лишь однажды – в сезоне-2018/2019 за «Урал».
«Легко принял решение, вернулся с ощущениями, что хочется здесь хорошо сыграть. Сезон предстоит очень тяжёлый – уровень чемпионата высокий, надо будет бороться каждую игру. Поэтому, думаю, что самое главное, чтобы в команде была взаимовыручка. Тогда и будут шансы сыграть хороший чемпионат. Прогнозов давать не хочу, но, думаю, в таком чемпионате надо будет идти от игры к игре, играть каждый мяч. И потом Суперлига покажет, насколько мы молодцы.
Нашу семью переезд не пугает. Это воспринимается как стимул, шаг к новым впечатлениям, ведь мы были во многих странах: в любой из них может быть и хорошо, и плохо. И я, и моя семья готовы ко всему – это шанс узнать что-нибудь новое», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Олегом Антоновым моно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 13 сентября, в 8:00 мск.
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