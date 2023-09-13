Новичок волейбольной «Новы» Антонов вспомнил серебро Олимпиады в Рио за сборную Италии

Новобранец «Новы» доигровщик Олег Антонов рассказал о серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которую завоевал в составе сборной Италии по волейболу.
Олег — сын волейболиста и тренера Ярослава Антонова. За карьеру Антонов сменил семь итальянских клубов, выступал во Франции и Турции, в России он играл лишь однажды – в сезоне-2018/2019 за «Урал», теперь перешёл в «Нову».
«Олимпиада в Рио оставила неописуемые впечатления. Но в момент самой игры ты сконцентрирован на том, что должен делать на поле и вне его. И осознание произошедшего приходит потом, когда всё заканчивается, – где ты был, что ты сделал.
Ощущения на максимуме были и в запасных. Думаю, в такие моменты больше переживаний даже не когда ты на площадке, а когда сидишь в запасных и ничего не можешь сделать, кроме того как хлопать в ладоши. В какие-то моменты на игру было очень тяжело смотреть, потому что это ещё и полуфинал против США.
Определённо, тяжело быть и в поле, но там ты хотя бы сконцентрирован на мяче, и переносится всё по-другому», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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