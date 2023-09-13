Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧЕ-2023, на тай-брейке одолев Нидерланды

На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определился последний полуфиналист соревнований. Им стала сборная Италии, которая на тай-брейке одержала победу над командой Нидерландов со счётом 3:2 (19:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:12).
Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз, принесший своей команде 31 очко. 22 балла на счету итальянского доигровщика Алессандро Микьелетто, 21 очко набрал его товарищ по команде диагональный Юри Романо.
За выход в финал сборная Италии сыграет с командой Франции. Напомним, вторую полуфинальную пару ранее составили команды Польши и Словении. Оба матча состоятся в четверг, 14 сентября.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/4 финала
Италия — Нидерланды – 3:2 (19:25, 25:17, 25:16, 23:25, 15:12)
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