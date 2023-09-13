Определились полуфинальные пары мужского чемпионата Европы по волейболу
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По окончании четвертьфинала Италия – Нидерланды на чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились полуфинальные пары.
За выход в финал континентального первенства сборная Италии сыграет с командой Франции. Вторую полуфинальную пару составили волейболисты Польши и Словении. Оба матча состоятся в четверг, 14 сентября. Финал и матч за бронзовые медали запланирован на 16 сентября.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Пары 1/2 финала
Италия – Франция
Польша – Словения
Чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Матчи группового этапа завершились 7 сентября. По четыре команды из каждой из четырёх групп вышли в плей-офф.
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