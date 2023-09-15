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Мужская сборная Италии вышла в финал ЧЕ по волейболу, обыграв Францию

Мужская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче итальянские волейболисты нанесли поражение команде Франции со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).

Самым результативным игроком матча стал итальянский диагональный Юри Романо, на счету которого 15 очков. Доигровщик Даниеле Лавия принёс команде 13 очков. В составе сборной Франции лучшим был блокирующий Бартелеми Шиненьезе, набравший 10 очков.

За титул чемпионов Европы итальянские волейболисты сыграют с командой Польши. Финальный матч состоится в субботу, 16 сентября. Сборные Словении и Франции в тот же день встретятся в поединке за бронзовые медали соревнований.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Полуфинал

Италия – Франция – 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).