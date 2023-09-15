Мужская сборная Италии вышла в финал ЧЕ по волейболу, обыграв Францию
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Мужская сборная Италии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы. В полуфинальном матче итальянские волейболисты нанесли поражение команде Франции со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал итальянский диагональный Юри Романо, на счету которого 15 очков. Доигровщик Даниеле Лавия принёс команде 13 очков. В составе сборной Франции лучшим был блокирующий Бартелеми Шиненьезе, набравший 10 очков.
За титул чемпионов Европы итальянские волейболисты сыграют с командой Польши. Финальный матч состоится в субботу, 16 сентября. Сборные Словении и Франции в тот же день встретятся в поединке за бронзовые медали соревнований.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Полуфинал
Италия – Франция – 3:0 (25:21, 25:19, 25:23).
ЧЕ-2023 (м) . 1/2 финала
14 сентября 2023, четверг. 22:15 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Франция
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сканферла, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Ринальди, Боволента, Сангвинетти, Моска
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Буайе, Ле Гофф, Бюльтор, Клевено, Луати, Карле, Жуффруа
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