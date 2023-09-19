В Сети появилось новое фото Арины Федоровцевой с бывшим вратарём «Фенербахче»

Волейболистка сборной России и стамбульского «Фенербахче» Арина Федоровцева, выступающая в Турции с 2021 года, снова оказалась в центре внимания турецких средств массовой информации. Местные журналисты продолжают активно следить за возможными отношениями российской спортсменки и бывшего вратаря футбольного «Фенербахче» Берке Озера. Поводом к повышенному вниманию со стороны СМИ стало появление новой совместной фотографии спортсменов.
Фото: Фото из социальных сетей
На фотографии, опубликованной в соцсети, компания волейболисток «Фенербахче» находится за совместным ужином. Рядом с российской волейболисткой на фотографии присутствует и турецкий вратарь. Ранее Федоровцева с одноклубницей была замечена на футбольном матче «Эюспора» — команды, ворота которой защищает Озер.
Внимание турецких журналистов к россиянке резко повысилось после появления фото пары, держащейся за руки в торговом центре.
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