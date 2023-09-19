Второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу. Расписание, мужчины

Завтра, 20 сентября, начинается второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу среди мужчин. Восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы, по две лучшие из них выйдут в «Финал четырёх», который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде.

Напомним положение команд после первого этапа:

Группа «А»: 1. «Зенит-Казань» (Казань) — 6 очков. 2. «Белогорье» (Белгород) — 6 очков. 3. «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — 6 очков. 4. «АСК» (Нижний Новгород) — 0 очков.

Группа «В»: 1. «Динамо Москва» (Москва) — 9 очков. 2. «Локомотив» (Новосибирск) — 5 очков. 3. «Факел» (Новый Уренгой) — 3 очка. 4. «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 1 очко.

Расписание игр второго этапа.

Группа B, Новосибирск

20 сентября

12:00. мск «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»

15:00. мск «Локомотив» — «Факел»

21 сентября

12:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»

15:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»

22 сентября

12:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»

15:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»

Группа A, Казань

22 сентября

16:00 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»

19:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»

23 сентября

16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»

19:00 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»

24 сентября

16:00 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»

19:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»