Второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу. Расписание, мужчины

Завтра, 20 сентября, начинается второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу среди мужчин. Восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы, по две лучшие из них выйдут в «Финал четырёх», который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде.
Напомним положение команд после первого этапа:
Группа «А»: 1. «Зенит-Казань» (Казань) — 6 очков. 2. «Белогорье» (Белгород) — 6 очков. 3. «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — 6 очков. 4. «АСК» (Нижний Новгород) — 0 очков.
Группа «В»: 1. «Динамо Москва» (Москва) — 9 очков. 2. «Локомотив» (Новосибирск) — 5 очков. 3. «Факел» (Новый Уренгой) — 3 очка. 4. «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 1 очко.
Расписание игр второго этапа.
Группа B, Новосибирск
20 сентября
12:00. мск «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»
15:00. мск «Локомотив» — «Факел»
21 сентября
12:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»
15:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»
22 сентября
12:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»
15:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»
Группа A, Казань
22 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»
23 сентября
16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»
24 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»
19:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»
- 19 сентября 2023
-
16:23
-
14:40
- 18 сентября 2023
-
19:57
- 17 сентября 2023
-
06:23
-
04:00
-
01:45
- 16 сентября 2023
-
23:48
-
20:59
-
09:00
-
04:00
- 15 сентября 2023
-
23:10
-
22:08
-
20:24
-
13:59
-
00:05
- 14 сентября 2023
-
21:29
-
14:28
-
13:01
-
09:00
- 13 сентября 2023
-
17:38
-
16:13
-
09:15
-
08:50
-
08:00
-
01:02
-
00:45
- 12 сентября 2023
-
22:00
-
21:40
-
15:40
-
13:52
-
09:00
- 11 сентября 2023
-
23:24
-
21:25
-
19:45
-
09:00