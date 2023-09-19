Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу. Расписание, мужчины

Второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу. Расписание, мужчины
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 20 сентября, начинается второй предварительный этап Кубка Столетия по волейболу среди мужчин. Восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы, по две лучшие из них выйдут в «Финал четырёх», который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде.

Напомним положение команд после первого этапа:
Группа «А»: 1. «Зенит-Казань» (Казань) — 6 очков. 2. «Белогорье» (Белгород) — 6 очков. 3. «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — 6 очков. 4. «АСК» (Нижний Новгород) — 0 очков.

Группа «В»: 1. «Динамо Москва» (Москва) — 9 очков. 2. «Локомотив» (Новосибирск) — 5 очков. 3. «Факел» (Новый Уренгой) — 3 очка. 4. «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 1 очко.

Расписание игр второго этапа.

Группа B, Новосибирск
20 сентября
12:00. мск «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»
15:00. мск «Локомотив» — «Факел»
21 сентября
12:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»
15:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»
22 сентября
12:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»
15:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»

Группа A, Казань
22 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»
23 сентября
16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»
24 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»
19:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android