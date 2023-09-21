Волейболисты московского «Динамо» досрочно вышли в «Финал четырёх» Кубка Столетия

Завершились два матча второго круга предварительного этапа Кубка Столетия среди мужских команд. Московское «Динамо» уверенно обыграло новоуренгойский «Факел» со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:18). Для столичной команды это пятая победа в пяти уже проведённых матчах. С 15 очками в активе московское «Динамо» досрочно вышло в «Финал четырёх» с первого места в группе В.

В другом матче новосибирский «Локомотив» на своей площадке неожиданно уступил «Динамо-ЛО» со счётом 1:3 (25:19, 21:25, 22:25, 26:28).

Напомним, по регламенту Кубка Столетия восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы. По две лучшие из них выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт с 6 по 8 октября в Калининграде.

Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины

Предварительный этап. Группа В. Новосибирск

«Динамо» (Москва) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

«Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (25:19, 21:25, 22:25, 26:28).