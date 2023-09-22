В возрасте 43 лет умерла олимпийская чемпионка по волейболу из Бразилии Оливейра Валевска

Умерла бразильская волейболистка Оливейра Валевска, чемпионка Олимпиады-2008. Ей было 43 года. О смерти спортсменки сообщил бразильский портал Globo Esporte.
Свою карьеру Валевска начала в Бразилии, где играла за «Минас», «Парану» и «Сан-Каэтану». В 2004 году спортсменка стала играть в европейских чемпионатах: она выступала за «Сирио» (Италия) и «Мурсию-2005» (Испания).
С 2008 по 2011 год Валевска играла в России в клубе «Заречье» из Одинцова, в составе которого становилась чемпионкой страны в 2010 году. Затем волейболистка выступала в чемпионате Бразилии за команды «Гремио», «Кампинас», «Озаску» и «Прая».
В составе сборной Бразилии Оливейра Валевска становилась чемпионкой (2008) и бронзовым призёром (2000) Олимпийских игр, а также пять раз выигрывала чемпионаты Южной Америки и дважды завоёвывала серебро в Кубке мира.
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