«Динамо» и «Локомотив» вышли в «Финал четырёх» Кубка Столетия по волейболу

Двумя матчами завершился второй круг предварительного этапа Кубка Столетия среди мужских команд в группе В. Новоуренгойский «Факел» нанёс поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:11).
Московское «Динамо», досрочно решившее задачу по выходу в «Финал четырёх» соревнований, уступило новосибирскому «Локомотиву» — 1:3 (23:25, 26:24, 18:25, 16:25). Хозяева паркета заняли второе место в подгруппе и также вышли в решающую стадию соревнований.
Напомним, по регламенту Кубка Столетия восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы. В «Финал четырёх», который пройдёт с 6 по 8 октября в Калининграде, выходят две лучшие.
Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины
Предварительный этап. Группа В. Новосибирск
«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:11).
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (23:25, 26:24, 18:25, 16:25).
- 22 сентября 2023
-
21:34
-
09:52
- 21 сентября 2023
-
21:38
- 20 сентября 2023
-
20:23
-
13:09
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 19 сентября 2023
-
23:00
-
22:00
-
16:23
-
14:40
- 18 сентября 2023
-
19:57
- 17 сентября 2023
-
06:23
-
04:00
-
01:45
- 16 сентября 2023
-
23:48
-
20:59
-
09:00
-
04:00
- 15 сентября 2023
-
23:10
-
22:08
-
20:24
-
13:59
-
00:05
- 14 сентября 2023
-
21:29
-
14:28
-
13:01
-
09:00
- 13 сентября 2023
-
17:38
-
16:13
-
09:15
-
08:50
-
08:00
-
01:02