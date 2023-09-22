«Динамо» и «Локомотив» вышли в «Финал четырёх» Кубка Столетия по волейболу

Двумя матчами завершился второй круг предварительного этапа Кубка Столетия среди мужских команд в группе В. Новоуренгойский «Факел» нанёс поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:11).

Московское «Динамо», досрочно решившее задачу по выходу в «Финал четырёх» соревнований, уступило новосибирскому «Локомотиву» — 1:3 (23:25, 26:24, 18:25, 16:25). Хозяева паркета заняли второе место в подгруппе и также вышли в решающую стадию соревнований.

Напомним, по регламенту Кубка Столетия восемь лучших команд Суперлиги сезона-2022/2023 поделены на две группы. В «Финал четырёх», который пройдёт с 6 по 8 октября в Калининграде, выходят две лучшие.

Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины

Предварительный этап. Группа В. Новосибирск

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:11).

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (23:25, 26:24, 18:25, 16:25).