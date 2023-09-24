Московское «‎Динамо»‎ завоевало Кубок Столетия по женскому волейболу

Волейболистки московского «‎Динамо» обыграли волейбольный клуб «‎Ленинградка» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Столетия, завоевав тем самым трофей.

Встреча завершилась победой «‎Динамо» в четырёх сетах (3:1) — 23:25, 25:21, 25:16, 25:17.

Третье место на турнире заняли волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс» из Казани, обыграв калининградский «Локомотив» со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).

Кубок Столетия проводится в Новосибирске в честь столетия российского волейбола, состоявшегося 28 июля 2023 года.

Ранее «‎Динамо» и «‎Ленинградка» заняли первые места в группах «А» и «Б» соответственно.