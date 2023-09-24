Московское «Динамо» завоевало Кубок Столетия по женскому волейболу
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Волейболистки московского «Динамо» обыграли волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга в финале Кубка Столетия, завоевав тем самым трофей.
Встреча завершилась победой «Динамо» в четырёх сетах (3:1) — 23:25, 25:21, 25:16, 25:17.
Третье место на турнире заняли волейболистки клуба «Динамо-Ак Барс» из Казани, обыграв калининградский «Локомотив» со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).
Кубок Столетия проводится в Новосибирске в честь столетия российского волейбола, состоявшегося 28 июля 2023 года.
Ранее «Динамо» и «Ленинградка» заняли первые места в группах «А» и «Б» соответственно.
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