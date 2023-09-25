Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о решении перейти в «Аль-Араби»

Чемпион Европы – 2013 в составе сборной России, волейболист Алексей Спиридонов рассказал, по какой причине решил перейти в катарский «Аль-Араби».

«Я ушёл из того клуба («Аль-Ахли»). Я вообще не хотел возвращаться в катарскую лигу. Ну так сложилось, что получил неплохое предложение из катарского клуба и вернулся.

Почему не хотел возвращаться? Я хотел попробовать в Дубае. Там был вариант. Я почти остался. Тот тренер, который меня оставлял, сам остался без работы, и сделка сорвалась.

Дубай мне понравился. Спокойненько живёшь, загораешь, купаешься и тренируешься. То же самое, что в Катаре, но лучше уровень жизни. Я туда ездил играть на Кубок за местную команду «Аль-Джазиру»», — приводит слова Спиридонова Legalbet.