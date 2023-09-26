Давиде Маццанти уволен с поста главного тренера женской сборной Италии по волейболу

Главный тренер женской сборной Италии Давиде Маццанти по волейболу уволен после неудачного сезона под его руководством. Об этом сообщил президент Федерации волейбола Италии Джузеппе Манфреди в интервью Sky.
«В этом году, что касается женской сборной, мы должны признать, что это был довольно неудачный сезон, нам нужно немедленно понять, как вернуть всю систему в нужное русло.
После чемпионата Европы я сказал, что нет смысла меняться, потому что мы не сделали этого». У меня не было времени: через четыре дня мы уже были на поле олимпийской квалификации.
Новый тренер, естественно, будет оценивать все карты доступны: мы надеемся, что девушки смогут возобновить подготовку как можно скорее, решить свои физические проблемы, но, прежде всего, начать играть в чемпионате с немного большим спокойствием», — рассказал Манфреди.
Четвёртое место на чемпионате Европы и провал на отборе к Олимпиаде с сопутствующими разногласиями приведут к смене технического руководства. Упоминается имя Хулио Веласко, но это не единственный кандидат: Веласко — это один из пяти-шести возможных вариантов, которые рассматриваются.
Со сменой тренера Федерация попытается разрешить разногласия с некоторыми спортсменами, которые не были доступны или были исключены из отборочных матчей к Олимпийским играм, в частности с Паолой Эгону, Кристиной Кирикеллой и Катериной Босетти.
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