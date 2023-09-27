Волейболистка Анастасия Капралова подписала контракт с итальянской «Новарой»

Российская волейболистка Анастасия Капралова, ранее выступавшая за вторую команду калининградского «Локомотива», подписала контракт с итальянским клубом «Новара». Соглашение с 19-летней чемпионкой мира – 2021 среди юниоров (U18) будет действовать до лета 2024 года. Российская доигровщица будет выступать за «Новару» под 24-м номером

«Меня воодушевляет идея сыграть в чемпионате Италии. Впервые поехать играть за границу — это уже большой вызов, но для меня это буквально означает исполнение мечты. Предложение «Новары» было в некотором смысле неожиданным, но я думаю, что для меня это прекрасная возможность вырасти и многому научиться, играя в сильной команде со многими опытными партнёршами», — приводит слова Капраловой официальный сайт «Новары».

Капралова стала второй россиянкой в составе бронзового призёра чемпионата Италии «Новары». Ранее из французского «Волеро» туда перешла 21-летняя россиянка Вита Акимова.