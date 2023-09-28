Российский волейболист Ивлиев дисквалифицирован на два года за допинг

Международная федерация волейбола (FIVB) наложила двухлетнюю дисквалификацию на 28-летнего россиянина Максима Ивлиева в связи с делом о фальсификации базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Волейболист Максим Ивлиев принял санкцию FIVB за нарушение антидопинговых правил. Тем самым он признал, что запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (DHCMT) было обнаружено в его пробе, взятой во время внесоревновательного теста 20 ноября 2013 года, что являлось нарушением статьи 2.2 Медицинских и антидопинговых правил FIVB, действовавших на тот момент.

В результате на него была наложена дисквалификация сроком на два года, начинающаяся 20 апреля 2023 года и заканчивающаяся 19 апреля 2025 года.

Дело является частью расследования, которое FIVB начала после того, как Всемирное антидопинговое агентство предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в Московской лаборатории», — говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации волейбола.

На момент взятия допинг-пробы Ивлиеву было 18 лет и он был игроком краснодарского «Динамо». В прошлом сезоне он выступал в кемеровском «Кузбассе».