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Калининградский «Локомотив» стартовал в ЧР с победы над «Уралочкой-НТМК»

Калининградский «Локомотив» стартовал в ЧР с победы над «Уралочкой-НТМК»
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Матчем в Калининграде стартовал предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Серебряный призёр предыдущего чемпионата, местный «Локомотив» уверенно обыграл екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:17).

В чемпионате России примут участие 14 команд. Двухкруговые соревнования регулярного сезона продлятся до 20 марта 2024 года. В плей-офф выйдут восемь сильнейших клубов.

В следующем матче 7 октября «Локомотив» на выезде сыграет с курским «Атомом», а «Уралочка» 8 октября будет гостить в Челябинске у «Динамо-Метара».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 1-й тур

«Локомотив» (Калининград) – «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 3:0 (25:15, 25:16, 25:17).

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 1-й тур
28 сентября 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Уралочка-НТМК
Свердловская область
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