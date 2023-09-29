Вышел последний эпизод сериала «Обратная сторона»

Волейбольный клуб «Белогорье» и «Чемпионат» представляют пятую часть сериала «Обратная сторона», рассказывающего о подготовке белгородских волейболистов к сезону.

Это заключительная серия, и она называется «Казань». В этом городе белгородцы провели 2-й тур Кубка столетия, который стал очередным этапом подготовки команды к чемпионату России. Совсем скоро клубы Суперлиги начнут изнурительный марафон, чтобы в мае следующего года выявить сильнейший клуб страны.

А пока «Белогорье» рассказывает, как проходили игры Кубка столетия и не только. Клуб снова открывает скрытые нюансы жизни спортсменов: как они добираются на игры, как даже в дороге не скрыться от внимания фанатов, как настраиваются на матчи и чему перед ними уделяют внимание.

Капитан команды озвучивает часть моментов, которые проживает команда во время игры, что может повлиять на результат матча равных соперников и как спортсмены стараются поддерживать себя и партнёров в неудачные игровые отрезки.

Также зрители узнают, что рассказал марокканец Аль Хачдади, когда вернулся в «Белогорье», кто из «львов» уже десять лет не может отметить день рождения дома, а также где будет играть «Белогорье» в новом сезоне.

Финальная серия доступна к просмотру:

• на «Чемпионате»;

• на канале клуба на YouTube;

• в группе клуба в VK.