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Московское «Динамо» вышло в финал мужского Кубка Столетия по волейболу

В Калининграде завершился второй полуфинальный матч «Финала четырёх» мужского Кубка Столетия. Московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:14, 25:20, 25:27, 25:13).

Ранее первым финалистом стал казанский «Зенит», уверенно обыгравший новосибирский «Локомотив» — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).

Финал и матч за третье место пройдут в Калининграде завтра, 8 октября.

Волейбол. Кубок Столетия. «Финал четырёх». Калининград

Полуфинал

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:14, 25:20, 25:27, 25:13).

Кубок Столетия проходит в честь столетия отечественного волейбола. В турнире принимают участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого сезона мужской Суперлиги. Сначала они провели двухкруговой турнир в подгруппах, по итогам которого определились участники «Финала четырёх».