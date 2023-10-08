Германия, США, Япония и Польша квалифицировались на ОИ-2024 у мужчин

В Рио-де-Жанейро, Токио и Сиане завершились матчи шестого тура олимпийских квалификационных турниров по волейболу у мужчин. Перед заключительными поединками, котоыре пройдут в воскресенье, досрочно определились четыре сборные, квалифицировавшиеся на Игры-2024: Германия, США, Япония и Польша. В каждом турнире принимает участие по восемь команд.

На соревновании в Рио-де-Жанейро Германия выиграла шесть матчей и гарантировала себе первое место. На вторую позицию, которая также даёт лицензию на ОИ-2024, претендуют Бразилия (5 побед-1поражение, 13 очков), Италия (4-2, 12) и Куба (4-2, 12). В воскресенье хозяева сыграют с Италией, а Куба с Ираном.

На турнире в Токио определились уже оба обладателя путёвок на Игры в Париже. Сборная США одержала шесть побед и возглавляет турнирную таблицу. Япония выиграла пять матчей при одном поражении. В последнем туре команды сыграют между собой. Занимающая третье место сборная Словении ещё может сравняться с японцами по соотношению побед и поражений, которое является главным критерием при определении мест, однако в любом случае останется ниже хозяев олимпийской квалификации по дополнительным показателям.

На турнире в китайском Сиане первое место досрочно заняла сборная Польши, выигравшая все шесть прошедших матчей. На вторую позицию перед заключительным туром претендуют три команды с соотношением побед и поражений 4-2: Бельгия (14 очков), Канада (12) и Аргентина (10). В воскресенье Бельгия сыграет с Болгарией, Канада — с Мексикой, а Аргентина — с Нидерландами.

Сборная Франции уже получила путёвку на ОИ как страна-хозяйка турнира. Ещё пять лицензий будут распределены согласно рейтингу Международной федерации на 24 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

У женщин отбор на ОИ-2024 проходит аналогичным образом. Ранее, помимо Франции, путевки на Игры в Париж на квалификационных турнирах завоевали Доминиканская Республика, Сербия, Турция, Бразилия, США и Польша.