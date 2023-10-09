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Экс-тренер сборной России по волейболу Саммвельвуо вывел Канаду на ОИ-2024

Экс-тренер сборной России по волейболу Саммвельвуо вывел Канаду на ОИ-2024
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Бывший главный тренер сборной России по волейболу, «Кузбасса» и санкт-петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо вывел сборную Канады на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Канадцы заняли второе место в группе С отборочного турнира к Олимпиаде—2024. Подопечные финского специалиста набрали 15 очков, одержав пять побед в семи встречах.

Напомним, Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции.

В мае 2022 года Саммельвуо покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта.

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