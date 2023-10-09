Кто достоин награды MVP финального матча Кубка Cтолетия?
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8 октября состоялся финал Кубка Столетия по волейболу у мужчин. В финальном поединке московское «Динамо» оказалось сильнее «Зенита-Казань» со счётом 3:2 (17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14).
Вопросы и споры среди болельщиков вызвала награда самому ценному игроку финала. Её получил нападающий московского клуба Денис Богдан, хотя число совершённых им ошибок (18) превалировало над количеством набранных очков (12). «Если честно, я сильно удивлён тому, что получил приз. Мне кажется, было много достойных людей, которые должны получить этот приз вместо меня», – признал Денис.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выяснить, кто же, на ваш взгляд достоин титула MVP финального матча.
Проголосовать в опросе можно также по ссылке
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