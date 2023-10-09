Капитан «Динамо» Павел Панков: мы хотели этот кубок

Капитан волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Павел Панков прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Столетия над «Зенитом-Казань».

«Терпели и ждали. Они не совсем «ровные», когда-то должны были начать ошибаться, и они начали. А мы аккуратненько сыграли, в защите подтащили, забили мячи», — цитирует Панкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

На вопрос о том, сколько эмоций сожгли волейболисты «Динамо» в финальной встрече, Панков заявил, что все. «Выложились полностью, мы хотели этот кубок», — добавил капитан «Динамо» в интервью.

Напомним, в финале Кубка Столетия, проходившем в Калининграде, московское «Динамо» оказалось сильнее волейбольного клуба «Зенит-Казань», уступая в счёте по сетам 0:2. Итоговый результат — 3:2 (17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14) в пользу москвичей.