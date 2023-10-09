Олег Стояновский: большинство иностранных коллег хочет, чтобы мы вернулись

Российский волейболист Олег Стояновский, выигравший вместе с другим россиянином Ильёй Лешуковым Кубок Европы среди клубов по пляжному волейболу в составе клуба «Муров» (Азербайджан), рассказал о реакции иностранных спортсменов на участие россиян и высказал предположение об участии российских игроков в других международных турнирах.

«Как отреагировали иностранные коллеги? В целом всё хорошо — у нас достаточно дружное волейбольное комьюнити, я считаю. И большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас, мы хорошо общаемся. И, естественно, [они] хотят, чтобы мы вернулись.

Даёт ли участие в этом турнире надежду на участие уже в привычных этапах CEV? Насчёт надежды не знаю. Сложно так сказать, это немного другое соревнование – клубный чемпионат. Это вообще тестовый турнир. В следующем году обещают сделать больше, но пока информации по этому поводу нет. А из-за того, что обычные соревнования проходят в формате «страна на страну», это намного сложнее сделать. Возможно, нам удастся так же играть за какой-то другой клуб в следующем году, если ничего не изменится. Но пока ничего не могу сказать», — сообщил Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в рамках Кубка Европы российские спортсмены впервые с марта 2022 года приняли участие в официальном международном турнире по пляжному волейболу.