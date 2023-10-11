Шкулявичус: не надо особо париться, что-то планировать, моё дело — взирать на бога

Нападающий московского «Динамо» Романас Шкулявичус высказался о том, на кого полагается, принимая решения в спортивной карьере.

«Многие желания господь вкладывает в сердца людей, особенно часто, когда это касается его детей и их судеб. Конечно, всегда есть выбор. Поэтому очень важно всегда находиться в процессе размышления, прислушиваться к своему сердцу. О чём мы и говорили ранее. Если что-то и происходит в моей жизни, то происходит по божьей воле. Он вложил желание тому же тренеру или тому, кто ответственен за селекцию. Значит, на данный момент я должен быть в этом месте. В этом плане у меня смиренное отношение: здесь, значит, здесь.

Не я руковожу спортивной судьбой? Именно поэтому мне не надо особо париться, что-то планировать или контролировать. Моё дело только взирать на Него, как и в последней игре. Если бы я на себя надеялся, то точно не смог бы сыграть, как сыграл. Потому что это очень большое давление, ведь, как вы правильно сказали, практики не было. Сколько финалов я сыграл? Достаточно одного пальца, чтобы посчитать», – сказал Романас Шкулявичус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.