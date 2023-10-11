Волейболист «Динамо» Шкулявичус: ни меня, ни моей жены в соцсетях нет — это лишнее

Нападающий московского «Динамо» Романас Шкулявичус объяснил, почему он и его жена не пользуются социальными сетями.

«Ни меня, ни моей жены там нет. Мы считаем, что это лишнее, нам это не нужно. Оно просто забирает много времени, которого и без того мало – в сутках даже хочется больше часов. Зачем эти социальные сети, если у меня есть семья, мне с ними же не общаться в социальных сетях (улыбается)! Поэтому я могу понять молодёжь, которая только в поиске своей второй половинки. У нас с моей драгоценной женой трое мальчишек, нам очень приятно и хорошо проводить время вместе, поэтому мы в подобном не нуждаемся», – сказал Романас Шкулявичус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.