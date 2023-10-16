Волейболистки московского «Динамо» стали обладательницами Суперкубка России, посвящённого памяти двукратной чемпионки мира (1956, 1960) Лидии Стрельниковой. В титульном матче столичная команда уверенно обыграла «Локомотив» из Калининградской области. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Стоит отметить, что для «Динамо» этот трофей стал уже вторым в сезоне. Ранее столичная команда выиграла Кубок 100-летия отечественного волейбола. В финале москвички со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:17) обыграли «‎Ленинградку» из Санкт-Петербурга.

Для ЖВК «Динамо» это третий в истории выигранный Суперкубок России. До этого они одерживали победы в 2017 и 2018 годах.

Волейбол. Женщины. Матч за Суперкубок России

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).