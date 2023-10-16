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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 3-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 3-го тура, турнирная таблица
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Завершился очередной, 3-й тур предварительного этапа женского чемпионата России по волейболу среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России, предварительный этап, 3-й тур

«Протон» (Саратовская область) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:0 (25:15, 25:18, 26:24).
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Минчанка» (Минск) – 3:0 (25:17, 25:12, 25:15).
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:2 (21:25, 18:25, 25:23, 31:29, 15:11).
«Енисей» (Красноярск) – «Тулица» (Тульская область) – 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).
«Динамо Ак-Барс» (Казань) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 3:0 (25:8, 25:12, 25:19).
«Динамо» (Краснодар) – «Атом-Курск» (Курск) – 3:0 (25:12, 25:20, 25:22).
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) – 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Отметим, что первое место в турнирной таблице ЧР в данный момент занимает московское «Динамо». Подробнее ознакомиться с ней можно здесь.

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