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Стало известно, за какой китайский клуб будет выступать волейболистка Анна Лазарева

Стало известно, за какой китайский клуб будет выступать волейболистка Анна Лазарева
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Волейболистка сборной России Анна Лазарева будет выступать за китайский клуб Beijing BAIC Motor. 26-летняя спортсменка поделилась фотографией в форме команды на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Анны Лазаревой

Ранее стало известно, что Лазарева будет играть в чемпионате Китая. До этого российская спортсменка покинула женский волейбольный клуб «Фенербахче».

В 2021 году Лазарева стала волейболисткой «Фенербахче». В сезоне-2022/2023 в составе клуба она стала чемпионкой Турции. В финальной серии «Фенербахче» обыграл клуб «Экзачибаши». В составе турецкого клуба выступает ещё одна россиянка — Арина Федоровцева. В России Лазарева играла за «Динамо» и «Енисей». С 2017 года Лазарева вызывается в женскую национальную команду России по волейболу.

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