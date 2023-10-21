Арина Федоровцева: думаю начать изучать турецкий язык

Российская волейболистка Арина Федоровцева, с 2021 года выступающая за стамбульский «Фенербахче», дала большое интервью Anadolu Ajansi, в котором рассказала о жизни в Турции, игре в клубе и планах на ближайшее будущее. Так, спортсменка отметила, что, несмотря на то что она в основном говорит по-английски, ей очень интересен турецкий язык и она планирует его выучить.

«Когда я приехала сюда, я вообще не могла говорить. Конечно, я знаю некоторые слова, но не могу их произнести. Чаще всего я использую турецкое выражение «Şöyle böyle» («так себе». — Прим. «Чемпионата»).

Возможно, в будущем я смогу дать интервью на турецком языке. Я очень этого хочу. Думаю о том, чтобы начать изучать турецкий язык. Мои товарищи по команде готовы мне помочь в этом отношении», — цитирует Федоровцеву Anadolu Ajansi.