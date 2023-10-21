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Арина Федоровцева: мои отец и мать — образцы для подражания

Арина Федоровцева: мои отец и мать — образцы для подражания
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Российская волейболистка Арина Федоровцева, с 2021 года выступающая за «Фенербахче» из Стамбула (Турция), в большом интервью Anadolu Ajansi, рассказала, что многому научилась у своей семьи. По словам Федоровцевой, воспитываясь в семье спортсменов, можно приобрести множество преимуществ, способных помочь в дальнейшей спортивной карьере.

«У выходцев из семьи спортсменов есть много преимуществ. Мы знаем, как мы можем помочь друг другу. Я получаю советы от мамы, отца и брата. Мы делимся своим опытом друг с другом. Я знаю много вещей, которые знаю об этом виде спорта. Я благодарна своей семье за ​​то, чему они меня научили. Мои отец и мать — мои образцы для подражания. Они научили меня, каким профессиональным спортсменом я должна быть» — цитирует Арину Федоровцеву Anadolu Ajansi.

Арина Федоровцева родилась в семье олимпийского чемпиона 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева и призёра чемпионата мира Екатерины Федоровцевой.

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