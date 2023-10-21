Волейболистка Арина Федоровцева: верю, что стану лучшей в мире

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий «Фенербахче», дала большое интервью Anadolu Ajansi, в котором спортсменка, перешедшая в турецкий клуб в 2021 году из казанского «Динамо-Ак Барс», рассказала о ближайших спортивных планах и поделилась своими амбициями в мировом волейболе.

«Я верю, что стану лучшей волейболисткой в ​​мире. Это моя самая большая цель. Я много работаю для этого. Я буду бороться, чтобы сделать всё возможное», — сказала Федоровцева в интервью Anadolu Ajansi.

Также спортсменка заявила, что в этом сезоне «Фенербахче» выиграет волейбольную Лигу чемпионов. В последних двух сезонах команда Арины Федоровцевой доходила до полуфинала европейского клубного турнира.