Арина Федоровцева: если поступит рекламное или модельное предложение, соглашусь

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», ответила на вопрос о рекламных и модельных предложениях в свой адрес во время большого интервью для Anadolu Ajansi.

«Я очень рада, что выбрала волейбол. Я чувствую, что нахожусь там, где мне место. Если получу рекламное или модельное предложение, мой ответ, вероятно, будет таким: «Да». Если это не мешает моей спортивной жизни, то почему бы и нет…» — цитирует Федоровцеву Anadolu Ajansi.

Также Арина Федоровцева рассказала, что ей до сих пор приходят предложения руки и сердца в социальных сетях от турецких поклонников. «Особой реакции на эти сообщения у меня не было. Поэтому утверждения о том, что я носила кольцо на пальце, не соответствуют действительности. Это кольцо подарила мама в подарок на моё 18-летие. Это очень много значит», — добавила спортсменка в интервью.