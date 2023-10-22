«Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» в матче мужской волейбольной Суперлиги

В матче 2-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2023/2024 «Белогорье» обыграло нижневартовский клуб «Югра-Самотлор». Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:20) в пользу команды из Белгорода.

Эта победа стала второй для «Белогорья» в нынешнем розыгрыше чемпионата России. «Югра-Самотлор» потерпела два поражения на старте сезона. В следующем туре соревнований «Белогорье» сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга, а «Югра-Самотлор» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Оба матча пройдут 28 октября.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 2-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).