Константин Сиденко покинул пост главного тренера ЖВК «Локомотив»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Константин Сиденко объявил об уходе с занимаемой должности. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале волейбольного клуба.

«Я принял решение покинуть пост главного тренера «Локомотива». Полтора года, в течение которых я работал с командой, получились для меня сложными, но в то же время интересными. Спасибо всем, с кем я работал, — игрокам, тренерскому штабу, руководству, администрации клуба. И, конечно, болельщикам, которые поддерживали нас в трудные минуты. Желаю «Локомотиву» в будущем только успехов!» — заявил Сиденко.

В телеграм-канале ВК «Локомотив» клуб поблагодарил Константина Анатольевича за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.