Лидер «Локомотива» – о новой роли: даже без капитанской повязки такое не стоит допускать

Волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев высказался о роли капитана команды.

«До этого в сезоне уже испытывал подобные ощущения: приходилось в нужный момент сказать команде слова, поддержать. Когда всё хорошо, то и помощь никому ни от кого не нужна. А когда видно, что один или несколько игроков отключаются, отстают в моральном плане, то нужны приободряющие слова. «Слушай, не падай духом. Мы дождёмся твоего возвращения в игру, поможем». В таком духе. Для меня тоже важна поддержка в нужный момент. Каждому из нас этого не хватает. Сейчас я спокойнее отношусь к роли капитана. Возможно, из-за опыта.

Вспыльчивость? Не каждый может понять, почему я порой так веду себя в матчах. Был случай, когда во время первого этапа Кубка Столетия у меня не шла подача. Под конец я начал набирать обороты. Шёл на подачу, а тренер меня поменял. Я разозлился не на саму замену, а на факт, что не смог что-то сделать в игре. Да, характер вспыльчивый, заводной, эмоциональный – с этим никаких проблем. Но теперь я капитан, и на меня все смотрят – нельзя давать волю эмоциям. Когда пересмотрел момент, понял, что это было нелепо. Даже без капитанской повязки такое не стоит допускать. Но никто этому значения не придал.

По завершении прошлого сезона на банкете Павлу Круглову дали последнее капитанское слово. И он сказал, что считает меня готовым к капитанству, добавив, чтобы при выборе штат прислушался к этому мнению. Ну и ребята меня сами настраивали: говорили, что я следующий капитан. Не скажу, что я сидел и ждал этого. Трезво оценивал, что могу им стать, заранее был готов к статусу капитана. Оказывается, я ещё и стал первым воспитанником «Локомотива» с капитанской повязкой. Главное — не подвести. Пока всё в порядке», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.