Куркаев – о благотворительности: не раз попадался на мошенников

Волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал о благотворительной деятельности.

«Когда есть обращения с просьбой о помощи юным командам, всегда приветствую. Помню, один парень из алтайской деревни написал — мол, нужны деньги на мячи и кроссовки. Я отправил. Потом на базу отдыха приехал отдыхать и там встретил местного водителя, который меня тут же узнал и упомянул ту помощь – а я уже вообще забыл про это. И парень правда потратил сумму на это – занимается в зале. Значит, во благо. Потому что много обмана. Иногда есть чувство вины: тебя попросили, а ты не отправил. Но порой и непонятно – а дойдут ли деньги?

Много ли просьб поступает? Да, очень. И тяжело это фильтровать. В связи со всеми последними событиями появляются новые поводы, кому можно помогать деньгами – в том числе нашим людям, которые защищают Отечество. Когда я понимаю, кому помогаю, то обязательно это сделаю, как и моя супруга – она владеет цветочным салоном. Для неё это важно. Раньше я людям предлагал, чтобы и они тоже помогли. Но со временем перестал пропагандировать – не хочу брать ответственность. Приятно, что приношу какое-то добро помимо волейбола. Радостнее жить от того, что можешь помочь людям, а не обманщикам.

Попадался ли? И не раз — они потом вновь с той же просьбой обращались. Стараешься не делать выводы, а начинать фильтровать: чтобы это было связано с людьми, знающими историю и проблему. Ведь можно стать маленькой частицей счастья, в котором кто-то нуждается», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.