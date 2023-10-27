Капитан «Белогорья» Тетюхин раскритиковал календарь мужской волейбольной Суперлиги

Капитан клуба «Белогорье» и нападающий сборной России Павел Тетюхин поделился мнением о календаре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«В целом многие вещи неплохо сделаны или исправлены. Формат сделан хороший — матчи на вылет в Кубке и нормальный плей-офф (хотя можно было бы четвертьфинал до трёх побед) вернули веру в интерес к чемпионату.

Но есть пара моментов: во-первых, календарь игр и вообще таблица Бергера — это мрак. Каждая команда играет с топами прошлого сезона подряд — это не ок, это надо менять. Посев посевом, но посмотрите два скриншота. На первым наши игры в октябре (+ один Оренбург), на втором — в ноябре (+ два Новосибирска). Норм? И так у каждой команды.

Во-вторых, Кубок на вылет напрашивался. Отличная идея, но изначально понятная сетка даёт предсказуемость четвертьфинальных пар или ещё хуже — слив команд. За первый год таких насчиталось три: «Динамо-ЛО», Оренбург, Тюмень. Все они слили из-за экономической или логистической выгоды. Мне кажется, это не очень нормально», — написал Тетюхин в своих соцсетях.

Фото: телеграм-канал Павла Тетюхина