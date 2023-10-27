Казанский «Зенит» проведёт матч за Суперкубок России с «Динамо» в «куражной» форме

Волейболисты казанского «Зенита» выйдут на матч за Суперкубок России с московским «Динамо» в «куражной» форме.

Ранее клуб из столицы Татарстана дважды играл в этой форме в борьбе за титул чемпиона России – 2023. Оба матча плей-офф в серии до трёх побед завершились победой «Зенита». Сначала в полуфинале с новосибирским «Локомотивом» — 3:0 (25:19, 27:25, 30:28), а затем в «золотой» серии с «Динамо» — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21).

«Вы ждали! И мы сделали это! «Куражная» форма вернётся в матче за Суперкубок», — написано в телеграм-канале «Зенита».

Казанский «Зенит-Казань» и «Динамо» разыграют Суперкубок России по волейболу 28 октября в рамках матча 3-го тура чемпионата России среди мужчин. Встреча команд пройдёт в Казани и начнётся в 19:00 мск.

Суперкубок России обычно разыгрывают чемпион и обладатель Кубка России. Оба этих трофея в прошлом сезоне взяла казанская команда. Поэтому её соперником стал финалист чемпионата.

Действующими обладателями Суперкубка являются москвичи. В октябре прошлого года динамовцы на своей площадке переиграли казанских волейболистов со счётом 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8).