Польская волейболистка Смаржек: год в России помог мне расширить свой кругозор

Польская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский волейбольный клуб «Локомотив», высказалась о влиянии, которое оказал на неё год, проведённый в России.

«Год, проведённый в России, расширил мой волейбольный кругозор, несмотря на то что мне пришлось вернуться в Польшу. Там была сложная ситуация из-за военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), я приняла это решение в том числе и из-за того, что хотела сохранить хорошие отношения со своей страной. Однако я хочу воздержаться от суждений и оставить всё позади. Это было особенное время в моей карьере: оно позволило мне получить много новых знаний о волейболе и сделало меня психологически сильнее. В Бразилии, в «Озаску», я также получила бесценный опыт. Затем я вернулась в Италию, в «Пизанти Казальмаджоре», и благодаря России и Бразилии чувствую себя намного более сильным игроком», ‒ приводит слова Смаржек iVolley Magazine.

Напомним, Мальвина Смаржек покинула «Локомотив» в 2022 году. Польская волейболистка подверглась травле на родине после возвращения из России.

В сезоне-2022/2023 27-летняя польская спортсменка играла за бразильский клуб «Озаску», который выступает в высшем дивизионе страны.