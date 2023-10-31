Волейболист петербургского «Зенита» Воронков: Суперлига входит в топ-5 лучших лиг мира

Волейболист петербургского «Зенита» Фёдор Воронков оценил конкурентоспособность чемпионата России по волейболу. Он считает, что Суперлига входит в топ-5 лучших лиг мира.

«Думаю, уровень чемпионата остался высоким. Мы, наверное, входим в топ-5 лучших лиг мира. Никакой деградации точно не наблюдается, шесть-восемь команд в Суперлиге достаточно высокого уровня. Наверное, потому, что в Россию по‑прежнему приезжают очень сильные легионеры: тот же самый Гребенников у нас, Соколов в «Динамо», Майк Кристенсен, Сэм Деру — в казанском «Зените». Всё это волейболисты, которые на ведущих ролях в своих сборных, они побеждали на крупнейших международных турнирах», — приводит слова Воронкова «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, 28 октября санкт-петербургский «Зенит» одержал третью победу кряду, на выезде обыграв «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).