«Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» потерпели первые поражения в Суперлиге

Тремя матчами завершился 4-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Лидировавшие в соревнованиях новосибирский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» потерпели первые поражения в сезоне, пропустив вперёд «Факел» из Нового Уренгоя – единственную команду, выигравшую все четыре стартовых матча.
По три победы в активе у «Локомотива», казанского и санкт-петербургского «Зенитов», «Динамо», «Белогорья» и «Динамо-ЛО».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 4-й тур
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (26:24, 25:20, 25:23).
«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:15).
«Шахтёр» (Солигорск) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 13:25, 25:19, 25:20).
- 8 ноября 2023
-
23:44
-
23:05
-
19:15
-
17:03
- 7 ноября 2023
-
21:13
- 6 ноября 2023
-
21:00
- 5 ноября 2023
-
20:43
- 4 ноября 2023
-
19:57
- 3 ноября 2023
-
23:07
-
01:21
- 1 ноября 2023
-
21:14
-
20:59
-
00:27
- 31 октября 2023
-
22:47
-
22:33
- 29 октября 2023
-
22:00
- 28 октября 2023
-
20:50
-
19:24
- 27 октября 2023
-
19:56
-
14:55
-
14:30
-
14:09
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 26 октября 2023
-
21:21
-
20:59
- 25 октября 2023
-
21:51
-
21:26
-
17:28
- 24 октября 2023
-
13:21
-
13:04
- 23 октября 2023
-
12:33