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«Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» потерпели первые поражения в Суперлиге

Тремя матчами завершился 4-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Лидировавшие в соревнованиях новосибирский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» потерпели первые поражения в сезоне, пропустив вперёд «Факел» из Нового Уренгоя – единственную команду, выигравшую все четыре стартовых матча.

По три победы в активе у «Локомотива», казанского и санкт-петербургского «Зенитов», «Динамо», «Белогорья» и «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 4-й тур

«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (26:24, 25:20, 25:23).

«Зенит» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:15).

«Шахтёр» (Солигорск) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 13:25, 25:19, 25:20).