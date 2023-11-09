Хулио Веласко с 1 января возглавит женскую сборную Италии по волейболу

Известный аргентинский тренер по волейболу Хулио Веласко, имеющий также итальянское гражданство, назначен на пост главного тренера женской сборной Италии. К своим обязанностям он должен приступить с 1 января 2024 года, сообщает сайт LVF.

Однако с сезона-2023/2024 Веласко возглавляет команду «Унет-Ямамай Бусто-Арсицио», а в итальянском волейболе с 2022 года совмещение должностей в клубе и в сборной не приветствуется. В связи с этим сегодня, 9 ноября, должно состоятся заседание Совета Лиги, на котором будет решён вопрос о возможности совмещении.

Напомним, на чемпионате Европы – 2023 женская сборная Италии под руководством Давиде Маццанти заняла четвёртое место. В полуфинале итальянки уступили будущим чемпионкам из Турции (2:3), а в матче за бронзу команде Нидерландов (0:3). После этого наставник был уволен.