Волейболист бразильского клуба — о бане России: минус конкурент за титул, но теряют все

Российский волейболист Алексей Налобин, выступающий за бразильский «Арагуари», высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Наблюдаю такую картину. Когда игроки смотрят на других волейболистов, особенно международного уровня, то и развиваются иначе. В этом убеждён. В России, может быть, уровень немного приостановился. Но также и другие игроки, чемпионаты тоже потеряли в этом – иностранные волейболисты тоже не играют с Россией, не видят русского волейбола и тоже в каком-то плане теряют. Но для них минус один конкурент за титул – думаю, они больше так на это смотрят. Если смотреть с точки зрения какого-то результата, то да, радость, если с точки зрения развития волейбола и себя, то, думаю, разочарование – что-то негативное», – сказал волейболист Налобин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.