«Сыграли пять сетов — и выжили». Российский волейболист вспомнил землетрясение в Турции

Легионер чемпионата Бразилии по волейболу блокирующий Алексей Налобин вспомнил, как пережил землетрясение в Турции.

В прошлом сезоне Налобин выступал за турецкий клуб «Хекимоглу», который занял 10-е место в чемпионате Турции.

«Был большой траур. И это не случилось в одночасье, потому что на протяжении долгого времени точного количества жертв никто не знал – всю неделю они только увеличивались. Это немного сглаживало тот ужасающий эффект. В целом сами турки адаптировались к ситуации, для них это уже не что-то сверхъестественное. Как я понял, это имеет место быть. Единственный вопрос: как ты будешь на это реагировать. Если в это включаться, то можно немного поехать. Произошло? Да, но люди живут дальше. От этого никуда не денешься.

Мы в Хатай [одна из провинций в Турции] должны были ехать на выездной матч на следующей неделе. А местная же команда в тот день играла на выезде. Тогда они затянули матч на пять сетов и по дороге домой – за 30 минут до прибытия – случилось землетрясение.

Сыграли пять сетов – и выжили. Если бы сыграли три и случилось бы это, никто не знает, как могло бы быть дальше», – сказал волейболист Налобин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.