Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Терзич нагрубил волейболистке во время тайм-аута

Резонансный инцидент произошёл по ходу матча 6-го тура чемпионата России среди команд женской Суперлиги, в котором калининградский «Локомотив» принимал казанский «Динамо Ак-Барс».

В одном из тайм-аутов поединка главный тренер «Динамо-Ак Барс» (по совместительству главный тренер сборной России) Зоран Терзич назвал итальянскую доигровщицу своей команды Элену Пьетрини «глупой».

Специалисту не понравилось, что Элену заблокировала турецкая диагональная «Локомотива» Эбрар Каракурт. Дословно слова Терзича, обращённые к итальянке, звучали так: «She is clever, you are stupid, sorry», что в переводе значит: «Она умная, ты глупая, извини». Пьетрини, услышав слова тренера, приподняла брови, но на этом ситуация была исчерпана.

Отметим, что «Динамо» вырвало у «Локомотива» победу со счётом 3:2 (19:25, 25:19, 25:18, 23:25, 16:14).