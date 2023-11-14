Команда россиянки Акимовой потерпела первое поражение в чемпионате Италии

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который играет российская 21-летняя диагональная Вита Акимова, впервые с начала чемпионата страны потерпел поражение. Встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу команды «Веро Воллей» (Милан).

По итогам матча Акимова набрала 24 очка, больше только у Паолы Эгону – 30. А её клуб «Игор Горгондзола» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, уступив «Воллей Конельяно».

Напомним, в октябре Акимова четыре раза подряд признавалась самым ценным игроком команды в матчах с «Кьери», «Казальмаджоре», «Пинероло» и «Бусто-Арсицио». За эти встречи Вита набрала 90 очков, реализовав 58% атак. А награду MVP месяца получила непосредственно перед игрой с «Веро Воллей».