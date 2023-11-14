Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Команда россиянки Акимовой потерпела первое поражение в чемпионате Италии

Команда россиянки Акимовой потерпела первое поражение в чемпионате Италии
Комментарии

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который играет российская 21-летняя диагональная Вита Акимова, впервые с начала чемпионата страны потерпел поражение. Встреча закончилась со счётом 1:3 в пользу команды «Веро Воллей» (Милан).

По итогам матча Акимова набрала 24 очка, больше только у Паолы Эгону – 30. А её клуб «Игор Горгондзола» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, уступив «Воллей Конельяно».

Напомним, в октябре Акимова четыре раза подряд признавалась самым ценным игроком команды в матчах с «Кьери», «Казальмаджоре», «Пинероло» и «Бусто-Арсицио». За эти встречи Вита набрала 90 очков, реализовав 58% атак. А награду MVP месяца получила непосредственно перед игрой с «Веро Воллей».

Материалы по теме
Россиянка — лучший игрок месяца в Италии. И другие главные события в мире волейбола
Россиянка — лучший игрок месяца в Италии. И другие главные события в мире волейбола
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android