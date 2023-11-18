Кубок России по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/2 финала

Сегодня, 18 ноября, состоятся первые матчи стадии 1/2 финала Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

18 октября, суббота

17:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань).

19:00. «Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва).

Напомним, действующим обладетелем Кубка России является московское «Динамо».