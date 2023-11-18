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Кубок России по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/2 финала

Кубок России по волейболу среди женщин: расписание матчей 1/2 финала
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Сегодня, 18 ноября, состоятся первые матчи стадии 1/2 финала Кубка России по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

18 октября, суббота
17:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань).
19:00. «Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва).

Кубок России (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладетелем Кубка России является московское «Динамо».

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