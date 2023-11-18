«Динамо-Ак Барс» на тай-брейке одолело «Ленинградку» в первом полуфинале Кубка России
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Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» нанесли поражение «Ленинградке» в выездном матче «Финала четырёх» Кубка России. В первом полуфинальном матче команда из столицы Татарстана оказалась сильнее на тай-брейке со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 22:25, 15:12).
Ответная игра пройдёт 25 ноября в Казани.
Напомним, вторую полуфинальную пару составили калининградский «Локомотив» и московское «Динамо», которые также играют сегодня и 25 ноября.
Напомним, в текущем чемпионате России «Ленинградка» занимает второе место, опережая «Динамо-Ак Барс» на четыре очка.
Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины
Полуфинал. Первый матч
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 2:3 (16:25, 23:25, 25:21, 25:22, 12:15).
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